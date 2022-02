NEOBIČAN FETIŠ / Pornozvijezda Mia Malkova šokirala se zahtjevom klijenta: 'Nije moja omiljena stvar, ali...'

Mia Malkova uspješna je pornozvijezda platforme "OnlyFans" na kojoj zarađuje preko 200.000 dolara mjesečno. Malkova na Instagramu ima 10.5 milijuna pratitelja, a već niz godina radi u pornografiji i industriji za odrasle. U jednom podcastu Malkova se dotaknula jednog neobičnog seksualnog iskustva. Malkova je bila šokirana kada ju je klijent zamolio da ga udara u međunožje. "Bio je zanimljiv tip, htio je da ga šutnem u jaja, i napravila sam to", otkrila je Mia, piše Daily Star. "Udarila sam ga što sam jače mogla. To nije moja omiljena stvar, ne želim nekoga povrijediti, ali njemu se to svidjelo", prisjetila se. Ova porno zvijezda jednom je prilikom priznala da ju je tjeskoba dovela do toga da ode na operaciju laserskog zatezanja vagine. Za to se odlučila nakon "divljeg" seksa s poprilično snažnim muškarcem, ispričala je Mia. U galeriji pogledajte atraktivne fotografije bujne Malkove...