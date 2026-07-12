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LJETNI PREDAH /

Osvojio publiku pa pobjegao na otok: Pogledajte gdje uživa Matko Jukić iz 'Divljih pčela'

Osvojio publiku pa pobjegao na otok: Pogledajte gdje uživa Matko Jukić iz 'Divljih pčela'
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Foto: RTL

Mladi glumac koji je u seriji utjelovio Josipa Vukasa podijelio je s pratiteljima opuštene kadrove s Bola

12.7.2026.
21:23
Hot.hr
RTL
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Dok ekipa RTL-ove hit serije "Divlje pčele" uživa u ljetnoj pauzi prije nastavka snimanja, mladi glumac Matko Jukić (24), koji je u seriji utjelovio Josipa Vukasa, odlučio je odmor provesti na jednom od najljepših hrvatskih otoka. Na društvenim mrežama podijelio je fotografije i video s Bola na Braču, gdje uživa u suncu, moru i opuštenoj atmosferi. Na jednoj od fotografija sjedi uz čašu vina, dok druga prikazuje prekrasan pogled na more i valove. 

 

Osvojio publiku pa pobjegao na otok: Pogledajte gdje uživa Matko Jukić iz 'Divljih pčela'
Foto: Instagram

 

Nakon intenzivnog snimanja serije, Matko je odlučio iskoristiti odmor za pravi predah i opuštanje. Glumac nije skrivao raspoloženje, a prizori s Brača oduševili su njegove pratitelje koji ga vole pratiti i izvan malih ekrana. 

Osvojio publiku ulogom u seriji

U prvoj sezoni "Divljih pčela" Matko je utjelovio Josipa Vukasa, čiji lik je imao jednu od najtragičnijih priča u seriji. Njegova sudbina ostavila je snažan dojam na gledatelje i obilježila prve epizode, zbog čega je Josip ostao jedan od likova o kojima se i dalje često govori među obožavateljima.

 

Osvojio publiku pa pobjegao na otok: Pogledajte gdje uživa Matko Jukić iz 'Divljih pčela'
Foto: Tom Dubravec

 

Iako njegov lik više nije dio radnje, Matko je svojim nastupom privukao pažnju publike i postao jedno od popularnijih novih glumačkih imena.

 

Divlje PčeleLjetoOdmorBrač
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