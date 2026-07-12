Osvojio publiku pa pobjegao na otok: Pogledajte gdje uživa Matko Jukić iz 'Divljih pčela'

Dok ekipa RTL-ove hit serije "Divlje pčele" uživa u ljetnoj pauzi prije nastavka snimanja, mladi glumac Matko Jukić (24), koji je u seriji utjelovio Josipa Vukasa, odlučio je odmor provesti na jednom od najljepših hrvatskih otoka. Na društvenim mrežama podijelio je fotografije i video s Bola na Braču, gdje uživa u suncu, moru i opuštenoj atmosferi. Na jednoj od fotografija sjedi uz čašu vina, dok druga prikazuje prekrasan pogled na more i valove.

Foto: Instagram

Nakon intenzivnog snimanja serije, Matko je odlučio iskoristiti odmor za pravi predah i opuštanje. Glumac nije skrivao raspoloženje, a prizori s Brača oduševili su njegove pratitelje koji ga vole pratiti i izvan malih ekrana.

Osvojio publiku ulogom u seriji

U prvoj sezoni "Divljih pčela" Matko je utjelovio Josipa Vukasa, čiji lik je imao jednu od najtragičnijih priča u seriji. Njegova sudbina ostavila je snažan dojam na gledatelje i obilježila prve epizode, zbog čega je Josip ostao jedan od likova o kojima se i dalje često govori među obožavateljima.

Foto: Tom Dubravec

Iako njegov lik više nije dio radnje, Matko je svojim nastupom privukao pažnju publike i postao jedno od popularnijih novih glumačkih imena.