Nije prošlo dugo otkako je premijer Andrej Plenković otvorio profil na TikToku, a čini se kako se sada doista i prilagodio. Snimio je video u kojem pokušava pogoditi izraze koje koriste mladi na popularnoj društvenoj mreži.

U prvom djelu videa u kojem odgovara fanovima na pitanja, progovorio je što misli o generaciji Z, što ga je, kako tvrdi, potaknulo da snimi ovaj video.

"Nakon vaših pitanja o generaciji Z u Q&A izazovu, očito je bilo vrijeme i da testiramo znanje izraza koje mladi često danas koriste. Misija završena?", napisao je u opisu videa.

U početku videa otkrio je kako su mu ovaj izazov postavili upravo oni da vide koliko razumije sva zbivanja na TikToku.

"Budući da smo prije par dana govorili o mladim generacijama, evo ovi mladi prijatelji, s druge strane kamere, postavili su mi jedan izazov da vide mogu li ja razumjeti što se sve zbiva na TikToku", rekao je Plenković.

Jako mu je zabavno

Prva riječ za koju su ga tražili značenje bila je "cringe", a on je rekao da se s tim izrazom često susretao na društvenim mrežama pa ju je otišao provjeriti i sada zna značenje.

"A to sam naučio. To je bilo par reakcija na mene na Twitteru, pa je neki mladi ekspert to govorio na jednoj televiziji. Provjerio sam. Kaže on da je to 'susramlje'. Meni je jako zabavno. Jedan veliki broj ljudi je doživjelo ovo dosta pozitivno, a ako nekome nije drago i to je demokracija", rekao je.

Zna za kraticu zbog kćeri

Nakon toga, uslijedilo je pitanje o kratici "GG", a on je ispričao jednu zanimljivu zgodu koju je doživio zbog te kratice.

"Oho, pa 'GG' je bio prvi tweet koji je moja kći Mila, kad nije imala ni godinu dana, prije jedno šest i pol godina objavila slučajno jer se igrala mobitelom koji je meni ostao uključen, pa je nastao cijeli show. Što sam ja to objasnio, a u međuvremenu sam shvatio da bi to moglo biti vezano i za gamere, koji očito tako nešto jedan drugome kažu, kad su nešto dobro odigrali", Ispričao je Plenković.

Nikad čuo za 'SUS'

Za kraticu "SUS" do sada nije čuo pa je pokušao nagađati, ali nije znao točan odgovor.

"To još nisam čuo, nisam dovoljno na TikToku. Uff šta ja znam, u engleskom bi to moglo biti... 'Suspect', 'suspicious', tako nešto. Ne znam jel je. Ako je možda je sumnjivo, možda je ne znam, otvoreno priznajem da ne znam, evo", otkrio je.

'Nisam toliko star da to ne znam'

Za kraticu 'LOL' je odmah znao odgovor.

"To znam. To je 'laughing out loud'. Nisam toliko star da to ne bih znao", rekao je.

Na kraju videa rekao je kako misli da nije bilo loše te je upotrijebio kraticu 'GG'.

"Vjerujem da nije bilo tako loše, ne mogu biti baš tako mlad i zabavan kao vi, ali eto recimo da je to bilo 'GG'", rekao je na kraju videa.

