NADREALNO! / Nekad je bio ljudski Ken, a sad je Barbie s više od 90 zahvata na tijelu: 'Radim to da zamrznem godine'

Rodrigo Alves bio je najpoznatiji po plastičnim operacijama koje su ga dovele do izgleda "ljudskog Kena", no nakon nekoliko godina je ipak odlučio postati žena, i to Brazilka Jessica Alves (39). Kako piše Daily Mail, Jessica Alves je imala sveukupno 90 operacija. "Imala sam facelifting. Kirurg mi je stegnuo mišiće kako bi mi podignuo obraze i čelo. Ne radim to da izgledam mlađe, radim to da zamrznem godine", ispričala je tada Jessica, koja je promijenila sve na svome tijelu osim spola. Zanimljivo je i to da je Jessica imala čak 12 operacija samo na nosu. Svoj prvi zahvat obavila je kada je imala 17 godina. Prvu rinoplastiku napravila je s 19 godina, a u siječnju 2020. otkrila je da je transrodna osoba. Naime, njezina obitelj ima niz trgovina mješovitom robom u Brazilu što ih je učinilo bogatima, ali od 2018. Alves nije ostvarila nikakvu zaradu u vezi s trgovinama. Alves se s 18 godina preselila u London, gdje je studirala odnose s javnošću na London College of Communication, a novac koji joj omogućuje operacije je navodno naslijedila od bake. U galeriji pogledajte najnovije izdanje Jessice Alves koja obožava pozirati u provokativnim opravicama...