Prije nekoliko godina pjevačica Nika Antolos otkrila je da joj je dijagnosticirana autoimuna bolest multipla skleroza. Danas tvrdi da nema ni traga bolesti zbog koje nije mogla hodati i zbog koje je oslijepila na jedno oko.

"Toliko sam dobro, Bogu hvala, da se ne mogu poistovjetiti s onom Nikom od prije dvije godine. Danas mi se to razdoblje čini toliko stranim. U tome vidim Božju milost koju je izlio na mene", rekla je pjevačica na televiziji Laudato u emisiji "Izdvojeno".

Antolos se prisjetila trenutka kada joj je dijagnosticirana bolest.

"U sekundi mi je kroz glavu prošlo milijun pitanja. Onda sam rekla Bogu da ću prihvatiti ako On misli da ja to mogu. Tada sam doživjela olakšanje i mir koji me je pratio tijekom cijele terapije. Ako sam pristala ići uz Boga noseći taj križ, znala sam da se nemam čega bojati", naglasila je.

Nije mogla hodati

Najteže joj je bilo, kaže, kada nije mogla hodati i nije imala snage ni za što. Rekla je da je bila oslijepila na lijevo oko i da je proživljavala veliku bol. Bila je ovisna o pomoći drugih.

"U jednom trenu rekla sam da mi je dosta i tražila sam od Boga da me uzme. Tada sam samu sebe posramila, odnosno vidjela koliko mi je vjera mala", kaže Antolos.

Vjera joj je, kaže, sačuvala mentalno zdravlje i dala joj snage.

"Nitko od nas ne zna kad mu je zadnji dan u životu. Stoga je glupost strahovati od bilo kakve dijagnoze jer od toga nećeš moći vidjeti što se predivno iza toga skriva. O nama ovisi hoćemo li ići putem vjere ili ne", kaže Nika.