Možemo reći da se "bad boy" pjevač Robbie Williams smirio otkako je u braku s manekenkom Aydom Field Williams. No, prije nego što je uplovio u bračnu luku priznao je da je nekada imao redovnu želju za "seks sa strancima". Tijekom devedesetih je često bio s brojnim ženama koje je tek upoznao. U to vrijeme nije bio siguran hoće li ikada prestati.

"Ne mislim samo po pitanju seksa. Ayda je empatična, veoma dobra, nevjerojatno pametna i vrlo, vrlo smiješna", rekao je pjevač u intervjuu za časopis Grazia. Zanimljivo je to što se razgovor odvio preko Zooma, a pjevač ga je obavio dok je bio gol u krevetu.

Bio je nezasitan

Za njega je seks sa nepoznatim ljudima bio poput kokaina, no danas ga to više ne zanima. "Rekao sam Aydi sinoć: Stvarno je posebno to što smo u blizini puno stvarno zgodnih ljudi, cijelo ljeto - i ne osjećam potrebu za neke opake pothvate", kazao je Robbie.

Par je u braku 12 godina te imaju četvero djece: kćeri Theodoru i Colette, sinove Charltona i Beau.

S druge strane, Ayda je u jednom podcastu kazala da joj se Robbie uopće nije javio neko vrijeme i to nakon što ju je pozvao na spoj. Kada su se vremenom opet počeli družiti, to je bilo to. Osvojio je njeno srce.