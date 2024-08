U Netovom ljetnom serijalu poznate hrvatske ličnosti iz svijeta politike i showbizza progovaraju o najdražim ljetnim sjećanjima iz djetinjstva. Čega se prvo sjete kad pomisle na ljeto i djetinjstvo, čemu su se kao djeca najviše radovali i što je ono što im i danas izmami osmijeh na lice kad se sjete tog razdoblja - čitajte svakog vikenda na Net.hr.

Poznati hrvatski pjevač Joško Čagalj Jole na pitanje o ljetima iz djetinjstva odgovara da je očeva rečenica: 'Idemo za vikend u Brela i Dugi rat' bila pjesma za njegove uši.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Živjeli smo u Zagvozdu, u koji smo se vratili iz Njemačke kad mi je bilo 9 godina. Kako je otac preko tjedna radio, a mama nije vozila, samo se vikendom moglo ići na more. Otac bi rekao u utorak ili srijedu da ćemo za vikend na more i ja od uzbuđenja skoro da nisam spavao do te subote ujutro. To je trebalo dočekati", prisjeća se Jole.

Cijela obitelj Čagalj, potrpala bi se tako u auto i pravac Makarska riviera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

" Prvo smo bili samo ja i par godina mlađi brat Denis, a poslije se rodio i naš najmlađi brat, 12 i pol godina mlađi od mene. Svi bi zajedno išli i sreći ne bi bilo kraja" priča nam Jole.

Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

I u Brelima i u Dugom Ratu živjeli su Jolini ujaci s obitelji.

Tamo bi ih dočekali i rođaci s kojima bi uživali cijeli vikend, a posebni je užitak bio družiti se s rođacima u Dugom Ratu.

"Oni su imali kaić pa bi išli u ribolov”, ističe Jole.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne mogu vam opisati koliko je to bilo divno i uzbudljivo. Sad kad se sjetim tih vikend ljetnih druženja bude mi toplo oko srca". zaključuje Jole.

POGLEDAJTE VIDEO: Strani turisti iznenađeni besplatnom uslugom u Hrvatskoj: 'To je sjajna mogućnost!'