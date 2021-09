'HODAJUĆI SKANDAL' / Ljubila se s curama, započinjala tučnjave i hodala polugola: Danas je druga osoba, ali škakljive fotke su i dalje tu

Pjevačica Alecia Beth Moore, koja je poznatija pod umjetničkim imenom Pink, 8. rujna slavi svoj 42. rođendan. Ona je s godinama postala sinonim za borbu za ženska prava i humanitarku te je dvostruka dobitnica nagrade Grammy. Pink je od malena htjela biti rock zvijezda, pa je već s 14 godina nastupala po klubovima u Philadelphiji. Proslavila se 2000. godine singlom "There You Go" s albuma "Can't Take Me Home", a njen drugi album "M!ssundaztood" svjetlo dana ugledao je 2001. godine i njezin je najprodavaniji uradak. Kada se prvi put pojavila na sceni plijenila je pozornost sa svojim vrckavim i energičnim nastupom te kosom obojenom u kričavu rozu boju. Pink je oduvijek plijenila pozornost tabloida jer je u mladim danima znala divljački tulumariti i ljubiti se s curama, a započeti tučnjavu njoj je bio tako jednostavno kao nekome popiti kavu. Nju krase sinonimi: buntovnica, skandalozna, kontroverzna i prgava. Jednom prigodom je na dodjeli Grammyja izjavila kako na pozornicu nikada do sada nije izašla trijezna. Navodno je za vrijeme jedne tuče odgrizla uho tjelohranitelju. Pink ne bi bila Pink da nije zaprosila svog sadašnjeg supruga profesionalnog motocross vozača Careya Harta. Na jednoj njegovoj utrci držala je tablu na kojoj je pisalo "Hoćeš li se udati za mene?", a na drugoj je strani pisalo "Ozbiljno mislim". Vjenčali su se 2006. godine. Iako su preživjeli nekoliko bračnih kriza i razdvojenost, njih dvoje su danas sretniji nego ikad, a mir i sreću pronašli su uz dvoje djece: kćer Willow Sage Hart (10) i sina Jamesona Moona Harta (4).