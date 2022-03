Phil Collins sinoć je u berlinskoj Areni Mercedes Benz s legendarnim bendom Genesis održao oproštajni koncert "The Last Domino?". Gitarist Mike Rutherford i klavijaturist Tony Banks zajedno su se s pjevačem Philom Collinsom, koji se na putu do svog stolca služio štapom, popeli na pozornicu. Phil je cijeli dvosatni koncert presjedio.

Ta činjenica niti malo nije smetala njihovim obožavateljima koji su uživali u hitovima kao što su "Behind The Lines", "Duke's End", "Mama", "Follow You Follow Me" i "Invisible Touch".

Podsjećamo, Collins je nakon operacije kralježnice izgubio osjećaj u perifernom živčanom sustavu, što ga je spriječilo da svira instrument koji ga je proslavio. Phil Collins mogao je svirati bubnjeve samo ako su mu palice bile zalijepljene za ruke pa ga je tako sinoć na bubnju zamijenio sin Nicholas.

Godine 2016. je u svojoj autobiografiji opisao svoju ovisnost o alkoholu nakon povlačenja s glazbene scene. Nakon toga je i obolio od dijabetesa. Dijabetes je pokušavao zaustaviti tretmanima u hiperbaričnim komorama gdje je udisao stopostotni medicinski kisik u kontroliranim uvjetima, jer mu je oštećenom tkivu prijetilo odumiranje i zahtijevalo je više kisika za uspostavljanje mikrocirkulacije.

Grupa je svoj prvi koncert održala 20. rujna 2021. u Birminghamu, ali je turneja morala biti prekinuta nakon što je član benda na testiranju bio pozitivan na CoVID-19.

Mnogim je fanovima ovo bila posljednja prilika da Phila Collinsa vide uživo na pozornici.

"Za mene su ovo zadnji nastupi, više od ovog jednostavno ne ide", izjavio je proslavljeni glazbenik i otac petero djece.

Podsjetimo, Collins, koji je 1980-tih i 90-tih ostvario uspješnu solo karijeru s hitovima poput "In the Air Tonight" i "One More Night" objavio je 2011. da se prestaje baviti s glazbom, ali se vratio na scenu 2017. serijom koncerata "Not Yet Dead: Live".