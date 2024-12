Petra Dugandžić iskreno: 'Iscrpljena sam... Ne želim da me zovu jakom'

Hrvatska kazališna i televizijska glumica Petra Dugandžić privukla je pažnju javnosti zbog braka s Nigerijcem Makom Nobleom. Njihove zajedničke trenutke, ispunjene ljubavlju, Petra često dijeli na društvenim mrežama. Iako je njihov brak, koji se dogodio u tajnosti, naišao na brojne kritike, hrvatsku glumicu to nije spriječilo da dijeli detalje iz privatnog života te je u objavi na Instagramu napisala da je umorna od toga da uvijek mora biti jaka i da se trudi sve napraviti sama.

"A sad malo o mom autu – Ne želim više da me zovu jakom, iscrpljena sam od snage. Ali što je najbolje, ni nisam jaka. Kunem se. Nisam trenirala mjesecima, ali budem od ponedjeljka. Dobro, to što sam izdržljiva na svoju štetu, to je jedan poseban nivo gluposti. Recimo, jesam, vozila sam jučer sedam sati prije i nakon odigrane solo predstave. Ali stat ću ja na kraj vlastitoj emancipaciji. Radim ja na tome i to velike korake radim – prije povratka sam samo delegirala, nisam sama točila vodu u auto. I odbila sam pratiti GPS u autu. Je, je! Kunem se!", napisala je i dodala:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ima nade za mene, pustit ću ja tu kontrolu! Javim vam svakako kako napredujem. A sad stvarno jurim, moram objasniti svojim mehaničarima da sam sama našla dijelove koje traže danima."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ljubav ne poznaje granice

Podsjetimo da je njihova ljubavna priča počela nakon njenog putovanja u Afriku gdje su se sreli dok je on bio na nogometnom turniru. Brzo su razvili duboku povezanost i bilo im je jasno da ih veže puno više od prijateljstva. Unatoč početnim preprekama, uključujući otpor suprugovog tradicionalnog oca, ljubav je ipak pobijedila.

Također, nedavno je na Instagramu podijelila emotivnu objavu koju je posvetila suprugu: "Hvala! Jer imam krov nad glavom. Jer mi je toplo. Jer nisam sama."

Petru Dugandžić pratimo u seriji ''Sjene prošlosti'' na RTL-u, a sve propuštene epizode dostupne su na platformi Voyo, bez reklama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Premijera 'Nikome ni riječi!': Petra Dugandžić o blamovima, anegdotama i muškarcima za koje nije imala srama

Tekst se nastavlja ispod oglasa