Pjevač Petar Grašo održat će koncert u beogradskoj Štark Areni 11. studenog. On se priprema za taj svoj nastup koji je najavljen kao veliki spektakl, a otkrio je i da će ga posvetiti Oliveru Dragojeviću.

"S Oliverom sam bio jako blizak, on je cijelog mog života bio tu. Poznavao me je od četvrte godine, u šesnaestoj sam napisao svoju prvu pjesmu, koja je stjecajem okolnosti, zahvaljujući mom ocu, otišla upravo u Oliverove ruke. Kada je čuo što sam napravio, nazvao me je i rekao da će sve pjesme koje sam napisao on otpjevati. Taj trenutak je bio presudan za moju karijeru i život jer je upravo Oliver odredio moj životni put. Do kraja smo ostali dobri prijatelji", ispričao je pjevač za srpski Blic.

Grašo će, između ostalog, u Beogradu izvesti i neke Oliverove hitove, no legendarni pjevač nije nastupio u Srbiji od 1991. godine.

Imao je svoj stav kojeg se nije htio odreći

Oliveru su nudili veliki novac da nastupi u Srbiji, no on je sve to odbijao.

"To je moj stav i, kako sam i rekao, ostao sam dosljedan sebi. Da nastupim u Srbiji, izdao bih svoje principe i stavove. Znam da moje kolege to rade samo zbog novca, a mene ni to ne zanima. Ostajem pri svome stavu, i ne vidim tu ništa neobično ili čudno. Dolazili su razni menadžeri, nudili sile novca, ne smijem ni reći kolike su to cifre, ali sve sam odbio. Imam princip.

Nema to veze s politikom ili političarima. Imam svoj stav od početka raspada Jugoslavije i neću ga se odreći. Dolazi publika iz Srbije na moje koncerte u Hercegovinu, Sloveniju, bili su u Sarajevu prije nekoliko godina, dolaze u Hrvatsku. Srećem te ljude i ispričamo se, fotografiramo se. U Srbiji imam publiku, ali oni me mogu doći slušati bilo gdje, tako da nema razloga za brigu", rekao je Oliver svojevremeno.