Glumica Pamela Anderson ponovo se našla u središtu pozornosti zbog svojih memoara "Love, Pamela" i dokumentarca o svom životu "Pamela, ljubavna priča" koji je izašao na Netflixu. Osim što je poznata po svojoj glumi, ona je i požrtvovna aktivistica, a zbog toga bi mogla posjetiti Hrvatsku.

Naime, Pamela bi zbog suradnje s hrvatskim filozofom Srećkom Horvatom mogla doputovati u Lijepu Našu. Njih dvoje upoznali su se kad je glumica iskazala podršku osnivaču WikiLeaksa Julianu Assangeu koji se godinama bori protiv izručenja iz Velike Britanije SAD-u. Pamela se inače bori za prava životinja i radi na osvještavanju pitanja vezanih za klimatske promjene.

Ona je u svojim memoarima opisala odnos između nje i Srećka.

"Bilo je to divlje vrijeme u Europi, prije pandemije, prije rata u Ukrajini. Prije nego što je postalo popularno biti 'zelen', voziti električni automobil. Putovala sam europskim kontinentom, od Graza i Berlina do Kopenhagena i Bruxellesa, zalažući se za Green New Deal. Ideja je bila ispred svog vremena. Susrela sam se s prijateljem i filozofom Srećkom Horvatom", napisala je te je istaknula da je to bilo vrijeme "kada se sve činilo mogućim".

Privukao ju je novi projekt

"Zajedno smo vjerovali da pomažemo političarima i javnosti da doznaju kako se suočiti s klimatskom krizom, zašto su ključni izgradnja obnovljivih izvora energije i ulaganje u javnu infrastrukturu. Kako izgraditi budućnost vrijednu življenja. Bilo je to vrijeme kada se sve činilo mogućim. Postoji snaga u kolektivnim pokretima, kada se zajedno borimo s pažnjom i ljubavlju."

Pamelu je nedavno privukao novi Srećkov projekt, pa su njih dvoje počeli suradnju, a on ju je pozvao da dođe u Hrvatsku. Glumica se za sada nije oglasila po tom pitanju, no mnogi vjeruju da će prihvatiti njegov poziv.

Podsjetimo, Srećko i Assange godinama su dobri prijatelji, a hrvatski filozof posjetio ga je dok je još boravio u ekvadorskom veleposlanstvu.

"Znam ga godinama, prijatelji smo. Suosjećam s njim na osobnoj razini… Za jednog od naših posljednjih susreta donio sam mu bocu s vodom iz Jadranskog mora i prvo što je učinio, spontano, bilo je da je popio čašu mora samo da okusi kako je to", ispričao je Srećko za Jutarnji list 2019. godine.