Glumica Pamele Anderson (54) još 1990. je napisala krvavu posvetu svojoj bivšoj ljubavi Tommyju Leeju (59) kako bi ovjekovječila curenje njihovog prvog pornića u javnost.

Jeziva posveta

54- godišnja glumica tada je vlastitom krvlju napisala "Pam voli Tommyja" , i to u "knjigu gostiju" njezinog prijatelja umjetnika.

Pamela se 1995. udala za bubnjara rock benda Motley Crue, rockera Tommyja Leeja, u Meksiku. Anderson je za vrijeme njihovih "zlatnih dana" napisala ovu neobičnu poruku u knjigu gostiju njihovom prijatelju, cijenjenom umjetniku i dizajneru interijera iz LA-a, Guerinu Swingu (52).

Burna romansa i pornić

Pamela i Tommy upoznali su se prosincu 1994., a šest tjedana kasnije otišli su na odmor u Cancún. Samo 96 sati nakon toga, vjenčali su se, no njihova bezbrižna romansa brzo se pogoršala kad su se vratili u Kaliforniju.

1995., Rand Gauthier, inače električar u Tommyjevom bendu, ukrao je snimku seksa Pamele i Tommyja. Par je porno uradak snimio dok je boravio u čamcu na jezeru Mead. Iako se snimka nije mogla proširiti internetom kao danas, kopije su ipak bile dostupne za kupovinu pa je tako vidjelo na tisuće ljudi.

Par se rastao, a Pamela dobila hepatitis

Anderson i Lee podnijeli su tužbu od 10 milijuna dolara kako bi spriječili objavljivanje pornića, ali su od iste na kraju odustali. Dva desetljeća nakon objavljivanja, zvijezda Baywatcha priznala je da "nikada nije vidjela" snimku, piše US magazine.

Među parom su uskoro iskrsle nesuglasice, a 1998. godine rocker je uhićen nakon svađe. Osuđen je na šest mjeseci zatvora. 2008. par je svojoj ljubavi odlučio dati još jednu šansu, no ni to nije upalilo - rastali su se 2010. Kasnije je Pamela medijima priznala da je zaražena hepatitisom C, nakon što je dijelila iglu s tadašnjim suprugom Tommyjem Leejom, prenio je britanski Express u kolovozu prošle godine.