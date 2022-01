Nakon brakova i razvoda pa ponovnih brakova i razvoda, Anderson je sreću odlučila potražiti s Jonom Petersom. Prema pisanju "The Hollywood Reportera (THR)" s Petersom je izlazila prije više od trideset godina, a veza im se ponovno rasplamsala nekoliko mjeseci prije nego što su 20. siječnja 2020. godine na tajnom vjenčanju u Malibuu sklopili brak. Peters je izjavio kako ju je cijeli život čekao: "Svuda okolo su prekrasne djevojke. Mogao sam birati, ali 35 godina sam želio samo Pamelu. Čini me divljim, na dobar način. Inspirira me. Štitim je i postupam prema njoj onako kako samo ona to zaslužuje". Samo dva tjedna kasnije, pogodite - objavili su razvod.