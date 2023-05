SEKS BOMBA / Pamela Anderson nakon 30 godina obukla kultni crveni kupaći i frapirala izdanjem: 'U ovome sam provela većinu života'

Prošlo je 30 godina od početka emitiranja kultne serije "Baywatch". Akcijska drama o spasiocima koji patroliraju plažama originalno Los Angelesa, a kasnije i Kalifornije i Havaja, obilježila je karijeru glumcima poput Davida Hasselhoffa i Carmen Electre. No ne možemo spomenuti seriju bez da ne pomislimo na osobu koja ju je obilježila – Pamelu Anderson. Upravo je Pamela odlučila odati počast seriji te je svojom zadnjom objavom na Instagramu izazvala pomutnju među fanovima. Na objavljenoj fotografiji 55-godišnja glumica i model pozira u crvenom kupaćem kostimu, čijem dizajnu je najveća inspiracija bio upravo kostim kojeg je u seriji nosio Pamelin lik, C. J. Parker. Uz fotografiju stoji opis: “Bila sam toliko uzbuđena podijeliti ovo s vama. Grozna sam u čuvanju tajni. Vrijeme je prolazilo tako sporo.” Fanovi su u komentarima izrazili divljenje nad Pamelinom i dalje zamamnom figurom, te su joj čestitali na suradnji s brendom Frankies Bikinis iza kojeg stoji 28-godišnja talijanska farmakologinja Francesca Aiello. “U kupaćem kostimu provela sam većinu svog života,” priča Pamela o inspiraciji iza dizajna. “Stvorila sam svoju kolekciju iz snova. Uzela sam sve ono što volim i prenijela to u ove odjevne predmete", dodaje. U galeriji pogledajte kako je kultni crveni kupaći Pameli stajao nekad, a kako joj stoji sada u 56. godini...