'TREBAO SAM ODAVNO BITI MRTAV...' / Droga u potocima i neviđeni bizarluci: Iako ni znanstvenicima nije jasno kako je još živ, Ozzy Osbourne slavi 73. rođendan!

Glazbenik Ozzy Osbourne jedna je od najkontroverznijih osoba svih vremena. Princ tame i otac heavy metala 3. prosinca slavi svoj 73. rođendan i unatoč Parkinsonovoj bolesti, koja mu je dijagnosticirana 2020. godine, on ne odustaje od svoje glazbene karijere i nastupa. Ozzy je od svojih mladih dana bio enfant terrible heavy metala, a svoju ovisnost o drogama i alkoholu nikada nije skrivao. No, to je samo vrh sante leda njegova zaista bizarnog ponašanja i načina života. Radio je stvari koje zaista zvuče nevjerojatno.