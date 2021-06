Oženjeni Michael Owen tražio je reality zvijezdu da mu pošalje 20 slika u toplesu kako bi im "presudio". Bivši nogometaš (41) poslao je stotine poruka bivšoj stanarki Big Brothera Rebecci Jane (36), uključujući i niz eksplicitnih komentara, piše Mirror.

Sportski stručnjak za BT Sport Owen, bivši napadač Liverpoola, Man Uniteda, Real Madrida i Newcastlea, javno je govorio o svom životu i braku, napisao autobiografiju i pojavljivao se u nekoliko televizijskih reklama.

S obzirom na beprijekorno čist imidž, njegovo flertanje s majkom dvoje djece Rebeccom šokirat će obožavatelje koji na njega gledaju kao na uzor. Owen je navodno pitao Rebeccu za gole slike uz napomenu da "ništa ne prepustiti mašti" te da je jednu sliku pogledao 65 puta.

Predlagao je da se nađu na utrkama, iako do susreta ipak nije došlo. Zainteresirala ju je njezina tjelesna građa te ju je pirao jesu li njezine grudi lažne. Owen se hvalisao ljudima kako bi mislili da je "anđeo".

Bili je oduševljena

Owen je počeo pratiti Rebeccu na Twitteru 18. ožujka. Bila je u Big Brotheru 2017. godine. Par je razmijenio poruke, a prijateljica je rekla da je Rebecca, koja je diplomirana pravnica i odvjetnička vježbenica, bila oduševljena što ju je kontaktirao heroj iz djetinjstva. No čavrljanje je brzo postalo seksualno, posebno tijekom travnja.

Na jednom putovanju zamolio je Rebeccu za još slika, rekavši: "Hajde, zapali ih. Dugo je i dosadno putovanje u London pa moram nešto raditi… nemoj ništa ostaviti mašti. I savjetovat ću jesu li prikladne za društvene mreže - nadam se da ni jedna nije prikladna".

Nakon što je dobio dvije fotke, rekao je: "Pa, otišla si direktno sa slikom svojih si*a, tako da nema smisla sada raditi korak natrag. Hmmm. Nije loše. Izvrsna Si*a. Definitivno nije za društvene mreže. Što kažeš na to da mi pošalješ 20-ak? To bi bilo dobro".

Fotografija iz kupaonice

U drugom razgovoru Rebecca je poslala fotografiju u kupaonice nakon što joj je rekao da sjedi u dnevnom boravku s obitelji. Owen se vjenčao s ljubavi iz djetinjstva Louise Bonsall u lipnju 2005. godine.

Često objavljuje slike supruge i obitelji na društvenim mrežama. U svojoj autobiografiji otkrio je da je "zurio u ponor zvan razvod" 2014. godine, dok je pokušavao život dovesti u red nakon što se povukao iz nogometa.

Ali, u svojoj knjizi "Reboot - My Life, My Time" rekao je da je postao "druga osoba" nakon što su on i Louise imali bračno savjetovanje.

Twitter je također zabilježio neke od njegovih ranijih razmjena s Rebeccom, koja mu je rekla da ga je obožavala kao tinejdžerica. Odgovorio je, rekavši da joj je ostvario "snove unutarnje 13-godišnje djevojčice".