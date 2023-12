Brojne poznate zvijezde otvoreno pričaju o svom seksualnom životu, čak i do najsitnijeg detalja. Prema njihovim ispovijestima, pokazalo se da čak ni novac, slava i bogatstvo ne mogu kupiti vještine da budu dobri u spavaćoj sobi.

Sljedeće poznate face progovorile su o svojim katastrofama koje su doživjele u krevetu, piše Daily Star.

Jack Whitehall

Glumac Jack Whitehall (35), poznat po ulozi JP-a u humorističkoj dramskoj seriji 'Fresh Meat' i Alfieja Wickersa u sitcomu 'Bad Education', našalio se o svom seksualnom životu.

"Seks sa mnom je kao da kasniš u kino i pokušavaš pronaći svoje mjesto. Malo šuškanja, malo šuškanja, pauza i onda odnekud iz mraka samo šaputanje, ‘Oprosti’. I nikad aplauza", rekao je.

Eminem

Američkog glazbenika i glumca Eminema (51), pravim imenom Marshalla Brucea Mathersa, bivša supruga je tijekom godina razotkrila.

Eminem je duže vrijeme bio u lošim odnosima sa svojom majkom, ovisnom o ljekovima, koja je često zapostavljala Eminema i njegovog mlađeg brata Nathana. U pjesmi "Headlights" s albuma "Marshall Mathers LP 2", Marshall oprašta svojoj majci i ispričava se za pjesmu "Cleanin' Out My Closet".

Još 2009. šokantno je progovorila o muškosti svog bivšeg dečka u intervjuu za radio emisiju u Detroitu.

"Seks je bio loš. On nije baš obdaren, a ako namjeravate imati seks s Marshallom, pobrinite se da imate malu plavu tabletu jer inače ne djeluje", ispričala je.

Brian McFadden

Kerry Katona, bivša djevojka pjevača i voditelja Briana McFaddena (43) otkrila je da nije imala dobro seksualno iskustvo s bivšima, posebno s Brianom.

"Ako pogledate sve moje bivše, nijedan od njih ne izgleda slično. Za mene je to zbog humora, morate me nasmijati, a svi su to učinili… u krevetu. Samo se šalim - Brian je bio s***e", priznala je.

Ashton Kutcher

Još 2008. godine holivudska zvijezda Ashton Kutcher (45) otkrio je kako mu je bilo užasno kada je izgubio nevinost.

"Bilo je vani u šumi i bilo je užasno", rekao je za Details.

"Cijela stvar je trajala dvije sekunde. Bilo je stvarno neugodno." Međutim, glumac je bio odlučan dokazati da može bolje.

"Dvije godine kasnije ponovno sam imao seks s njom samo da joj pokažem da je prvi nastup bio slučajan i da sam postao bolji", ispričao je.

Madonna

Američka pjevačica i glumica Madonna (65) je bila u braku s redateljem Guyem Ritchiejem (55), a razveli se nakon osam godine braka. Navodno je razlog prekida bio nedostatak seksa.

Madonna je na prvo mjesto stavila treninge, a seksualni život skroz zanemarila. Izvori su tada tvrdili da je pjevačica preumorna za seks. To je navodno rezultiralo "18-mjesečnim sušnim razdobljem".

Hugh Hefner

Američki osnivač 'Playboya', Hugh Hefner dijelio je svoju raskošnu Playboy vilu s najmanje tri djevojke u isto vrijeme i navodno je imao prilično divlji seksualni život. Ali prema izjavi bivše ljubavnice, njegove vještine u spavaćoj sobi bile su prilično razočaravajuće.

Njegova posljednja supruga, Crystal Harris, otkrila je da su ona i Hefner, koji je preminuo 2017. godine, imali seks samo jednom.

"Trajalo je otprilike dvije sekunde", ispričala je.

"Bilo mi je dosta. Jednostavno nisam bila uzbuđena Hefom. Žao mi je", dodala je.

