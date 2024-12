Ovo su nekretnine Marije Selak Raspudić i Nine: Sve kupili bez kredita

Marija Selak Raspudić (42), nestranačka kandidatkinja za predsjednicu Republike Hrvatske, privukla je pozornost javnosti ne samo svojim akademskim i političkim postignućima, već i svojom imovinskom karticom.

Selak Raspudić je nakon završetka Klasične gimnazije diplomirala filozofiju, hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Daljnje obrazovanje nastavila je na istom fakultetu, gdje je 2013. godine stekla titulu doktorice znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje filozofije. Danas radi kao izvanredna profesorica na matičnom fakultetu, čime nastavlja doprinositi akademskoj zajednici.

Prihodi i imovina

Kao saborska zastupnica, Selak Raspudić prima mjesečnu neto plaću od 2435,52 eura. Uz to, ostvaruje prihod od 926,06 eura kao konzultantica na međunarodnom projektu "New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe", gdje ujedno vodi i projekt "New generation research exchange". Na ove prihode dodaje se zastupnički paušal u iznosu od 199,10 eura, koji je neoporeziv.

Njen suprug, Nino Raspudić, također je saborski zastupnik s mjesečnom neto plaćom od 2119,32 eura. Obitelj Raspudić nema kreditnih zaduženja, što je rijetkost u današnje vrijeme.

Nekretnine i pokretnine

Marija i njen suprug suvlasnici su stana u Zagrebu površine 115 kvadrata, čija je procijenjena tržišna vrijednost 199 tisuća eura. Stan nije kupljen putem kredita, već iz prihoda ostvarenih nesamostalnim radom i drugih izvora dohotka.

Obitelj posjeduje i automobil Volvo V50 proizveden 2009. godine, čija je vrijednost procijenjena na 6600 eura. Osim toga, Nino Raspudić je suvlasnik kuće s okućnicom u općini Čitluk, Bosna i Hercegovina, površine 104.300 kvadratnih metara, koju je naslijedio i dijeli s trećim osobama.

