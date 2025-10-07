Ovo je sin jedinac Halida Bešlića: Evo što je govorio o svom ocu, doživio je istu sudbinu

Halid Bešlić, legendarni pjevač narodne glazbe, preminuo je u 72. godini. Iza sebe je ostavio suprugu Sejdu, kojoj je nedavno posvetio jednu od svojih pjesama, te sina Dinu Bešlića.

"Pa ja sam popularniji od svog tate! Gdje god se pojavim, ljudi me pozdravljaju, žele razgovarati sa mnom, uvijek se smijemo. A ne pjevam i nisam dio estrade. Djelujem iz sjene. Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda," rekao je Dino ranije u jednom intervjuu.

Imao prometnu nesreću

Iako je o njegovom privatnom životu malo toga poznato, Dino je u javnost prije nekoliko godina dospio nakon prometne nesreće.

Naime, Dino Bešlić doživio je lakšu prometnu nesreću u Sarajevu u svibnju 2017. godine. U sudaru su sudjelovala dva automobila, a tri osobe, među kojima i Dino, zadobile su ozljede.

Foto: Stringer/pixsell

Dino je prošao s lakšim ozljedama te je nakon pregleda pušten na kućnu njegu. Zanimljivo je da je i njegov otac Halid imao sličnu sudbinu – u prometnoj nesreći 2009. godine zadobio je teške ozljede, uslijed kojih je izgubio vid na jedno oko.

"Svaki dan prolazim pokraj mjesta gdje sam doživio nesreću. Uvijek se pitam je li se tada nešto moglo promijeniti. Imam posljedicu da ne vidim na jedno oko, ali sve ostalo sam uspio sanirati. Vrijeme brzo prolazi, godine stižu, refleksi slabe. Volio bih da se to nije dogodilo, ali možda je i imalo svoju svrhu jer sam tada prestao pušiti, što je bilo jako važno za moju karijeru," izjavio je ranije za srpske medije.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Njegov sin Dino i supruga Mahira postali su roditelji blizanaca – Lamije i Belmina-Kana. Rođenje djece Halid je opisao kao najsretniji trenutak u životu, a nakon toga se odlučio povući s pozornice i smanjiti broj nastupa kako bi više vremena provodio s obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas s koliko gotovine putujte preko granice, evo što ste nam priznali