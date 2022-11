Emma Thompson kaže da se od žena još uvijek očekuje da izgledaju savršeno. Glumica je potpuno iskrena kada je riječ o plastičnoj kirurgiji. "To je ludo. To nije normalna stvar, a kultura koju smo stvorili, koja kaže da je to normalno, nije normalna. Zašto ljudi traže od ljudi da ih otvore i stave stvari u njihovo tijelo? Što je to što mi radimo nama samima?". Emma nikada išla pod nož, niti to namjerava napraviti u budućnosti.