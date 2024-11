Zanosna Emily za Noć vještica odjenula poznatu haljinu: Evo tko ju je sve nosio prije J.Lo

Kad se glumica i pjevačica Jennifer Lopez pojavila na crvenom tepihu 23. veljače 2000. godine na dodjeli Grammy nagrada, internet je doslovno eksplodirao, i to u vrijeme kada internetska pomama još nije bila ni u punom zamahu.

Njezina Versace haljina s uzorkom džungle, s dubokim dekolteom koji je padao gotovo do pupka, ušla je u povijest. Prema Project Syndicateu, taj modni trenutak izazvao je ogroman porast pretraživanja na Googleu i doprinio stvaranju Google Slika, piše Toofab.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Jennifer Lopez u Versace haljini 23. veljače 2000.

"Obukla sam zelenu haljinu i izašla, a Benny je rekao: 'To je to. To je haljina', bez daljnjeg razgovora", prisjetila se Lopez 2019. godine. Njezina stilistica je u panici rekla: "Ne! To je već nošeno!", no Jennifer je odlučila ostati pri svom izboru.

Od tada, Lopez je nekoliko puta oživjela svoju kultnu haljinu, a nije jedina koja je to učinila. Američka manekenka i glumica Emily Ratajkowski (33) odlučila je za Noć vještica odjenuti haljinu koja je proslavila Jennifer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poznate osobe koje su nosile kultnu haljinu prije J.Lo

Ove slavne osobe su prve nosile Versace haljinu, a Jennifer Lopez je bila četvrta koja ju je odjenula davne 2000. godine.

Amber Valletta 1999.

Mjesecima prije no što je Lopez nosila haljinu na dodjeli Grammyja 2000., model i glumica Amber Valletta nosila je haljinu u rujnu 1999. kada je otvorila Versaceovu modnu reviju za proljeće/ljeto 2000.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, verzija koju je Valletta nosila bila je kraća, do koljena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Donatella Versace 1999.

Modna dizajnerica Donatella Versace nosila je dizajn koji je kreirala na Met Gali 6. prosinca 1999., koja je bila u čast izložbe Metropolitan Museum of Art pod nazivom "Rock Style".

Donatellina verzija haljine je bila bez rukava.

Geri Halliwell-Horner 2000.

Pjevačica Geri Halliwell-Horner nosila je haljinu s tropskim printom na dodjeli NRJ Music Awards u Francuskoj u siječnju 2000. godine, neposredno prije Lopez.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izgled haljine bivše članice britanskog pop sastava Spice Girls najviše je podsjećao na Lopezinu haljinu na Grammyju sa svilenim rukavima od šifona i prorezom do pupka.

POGLEDAJTE VIDEO: Britanci imaju Kate i Williama, Amerikanci Afflecka i Lopez, mi Milanovića i Plenkovića