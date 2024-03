Princ William (41), još kao dječak izgubio je majku, princezu Dianu, a sada je u kratkom roku saznao je za dijagnozu raka oca, kralja Charlesa (75) i supruge Kate Middleton (42), no kako tvrdi izvor blizak obitelji, on sve to podnosi 'stojećki'.

Tvrdi kako mu snagu daje oslanjanje na primjer kraljice Elizabete II., koja je u javnosti uvijek zračila jedinstvenom snagom, otpornošću i dostojanstvom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"William je nevjerojatno stoičkog i snažnog karaktera. Puno je naučio iz bakine borbe s bolesti pred kraj života te se trudi nositi sa svime poput nje. Zna da je pred njime jako teško razdoblje. No, on je čovjek koji se dobro nosi s pritiskom", rekao je izvor blizak palači za People.

Povukao se s poslovnih dužnosti

Međutim, William se odlučio povući iz poslovnih dužnosti, kako bi se u potpunosti posvetio obitelji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"S vremenom će pritisak na Williama rasti, no on je oduvijek svjestan toga. Dobro je obučen za svoju ulogu te zna kako voditi naciju. Trenutno ima jasne prioritete. U ovo krizno doba, povukao se i usredotočio na obitelj. Upravo to je napravila i kraljica Elizabeta kada je preminula Diana, usprkos brojnim kritikama", dodao je drugi izvor.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Princ William i Kate Middleton

Posljednje informacije koje su se doznale o stanju Kate Middleton, bile su te da će se liječiti daleko od očiju znatiželjne javnosti. Međutim, kada se bude osjećala dovoljno snažno, s ostatkom članova kraljevske obitelji, prisustvovat će na javnim događanjima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Objava Kate Middleton šokirala svijet. Stručnjak za protokol objasnio pozadinu svega