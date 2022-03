Ryan Gosling (41) osvojio je srca žena diljem svijeta još 2004. godine kada je glumio zaljubljenog tinejdžera Noaha u The Notebook, a otad se itekako promijenio. "Došlo do brojnih promjena na Ryanovu nosu, napravio je zahvat rinoplastike. To je jedan od najčešćih kirurških zahvata kojim se mogu izmijeniti crte lica, ali to nije pretjerano", rekla je doktorica Yannis Alexandrides za Daily Mail.