Otišla iz Hrvatske, udala se za patuljastog milijardera pa se razvela i uzela mu sve

"Nisam želio razvod tada za razliku od nje. Izbacila me dok sam još bio zaljubljen u nju. Imala je 50-ak godina i željela drukčiji život. Nije joj se sviđalo što 17-18 puta godišnje odlazim od kuće. Zašto nisam ostao da spasim brak? Mislim da sam joj to spomenuo, no znala je da lažem", kazao je jednom prilikom Bernie, koji o svojoj bivšoj i danas ima samo riječi hvale.