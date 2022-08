"Vaš potomak je genij. Vrijedi toliko novca i stvorio je toliko toga da mu to ne možete oduzeti. Jeste li ponosni?", pitao ga je voditelj. Kada su ga upitali odakle Elonu njegova genijalnost, njegov otac je rekao da je za to možda kriv mljekar koji ih je tada posjećivao, a ne on ili njegova majka Maye. Zatim je rekao da nije ponosan na svoga sina.