‘ONO ŠTO NAS NE SLOMI TO NAS OJAČA’: Tony Cetinski objavio fotku iz bolnice s emotivnom porukom

View this post on Instagram

Hvala svim mojim anđelima čuvarima i medicinskom osoblju @kbc_rijeka Uskoro nastavljamo turneju SAMOLJUBAV – next stop Tašmajdan 22.06. ( Bg ) Ono sto nas ne slomije to nas ojača 💪💪 #samoljubav❤ P.s. HVALA TONY CETINSKI što si mi život spasio ❤sada smo 1:1:😁