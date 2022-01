Mariah Carey i Nick Cannon prvi put su se upoznali na dodjeli "Teen Choice Awards" 2005. kada je Cannon pjevačici dodijelio nagradu. Cannon je otkrio da mu je Carey draga prije nego što su uopće počeli izlaziti. U to vrijeme nije mogao zadržati ono što je osjećao za sebe, a u svojim je intervjuima o njoj govorio samo dobre stvari. Kada je Carey čula jedan od Cannonovih intervjua, prišla mu je i on joj je rekao: “Istini su! Samo mi daj priliku da ih ostvarim!” Nitko nije vjerovao da bi Cannon mogao biti "onaj" za Carey, ali on je dokazao da nisu u pravu, a 3 godine nakon što su se upoznali, par se oženio. Iako su se rastali 6 godina kasnije, Carey i Nick ostaju prijateljski nastrojeni i nastavljaju odgajati svoje blizance, Maroccan i Monroe.