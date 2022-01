Sam Smith je pionir LGBTQ+ zajednice, budući da je bio jedna od rijetkih slavnih osoba koje su se identificirale kao nebinarne. Pop zvijezda je 2019. odlučila usvojiti zamjenice "oni/oni", a ne "on/ona". Pjevač je poznat po svojim hitovima: "Lay Me Down", "Stay With Me", "Too Good at Goodbyes"... Smith je također bio u romantičnoj vezi s glumcem Brandonom Flynnom iz serije "13 razloga zašto". Kada su objavili nebinarnu objavu na Instagramu, Smith je rekao: "Razumijem da će biti mnogo pogrešaka i pogrešnog roda, ali sve što tražim je da pokušate. Nadam se da ćete me moći vidjeti kao što ja vidim sebe sada. Hvala vam."