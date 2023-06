USKLAĐENI I ZALJUBLJENI / Oni se ne odvajaju jedno od drugoga: Nedavno zaručeni Jeff Bezos i Lauren Sanchez uhvaćeni u šetnji idličnim naseljem

Tek zaručeni par Jeff Bezons i Lauren Sanchez snimljeni su u subotu u šetnji Saint-Tropezom nasmijani i držeći se za ruke. Sánchez je nosila šarenu mini haljinu bez naramenica i bijelu torbicu, a Bezos je odabrao košulju s uzorkom i kaki hlače. Javni izlazak osnivača Amazona i novinarke dobitnice nagrade Emmy u idiličnom obalnom naselju dolazi gotovo mjesec dana nakon što je izvor za People potvrdio njihove zaruke. Vijest o zarukama stigla je dok je zaljubljeni par na odmoru na jugu Francuske. Tijekom vikenda organizirali su zabavu za bliske prijatelje na milijarderovoj jahti vrijednoj 500 milijuna dolara te su bili na premijeri filma Killers of the Flower Moon na filmskom festivalu u Cannesu. Dok su provodili vrijeme na njegovoj jahti, paparazzi su snimili Lauren s golemim dijamantom na ruci. "Svakog dana me inspirira i čini boljom osobom. On je najdivniji čovjek kojeg poznajem", rekla je nedavno Lauren o Jeffu u intervjuu za magazin WSJ.