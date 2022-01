Ova veza jedna je od najturbulentnijih i najgnjusnijih unazad nekoliko godina u cijelom Hollywoodu. Naime, par je završio na sudu, optužujući jedno drugo za fizičko i verbalno nasilje. Primjerice, Depp je Heard okrivljavao ovako: "Dok je miješala lijekove (amfetamine) na recept i bezreceptne lijekove s alkoholom, udarala me, lupala i tukla. Također je ponavljano i često bacala na mene razne predmete, uključujući teške boce, limenke sokova, zapaljene svijeće, daljinske upravljače, limenke razrjeđivača, koje su me ozbiljno ozlijedile”. Amber Heard potvrdila je da je prvi put šakom udarila Deppa u ožujku 2015. godine, ali - da bi obranila svoju sestru koju je on prvi put udario: "Trenutak prije no što će je gurnuti niz stepenice sjetila sam se da sam čula kako je bivšu djevojku, mislim da je to bila Kate Moss, gurnuo niz stepenice. Nikad neću zaboraviti taj incident, bio je prvi nakon svih tih godina", rekla je Heard.