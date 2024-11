On je regionalni sultan! Buba Corelli ima dvije djevojke, znaju jedna za drugu i zaljubio se u treću

Na vrhu regionalne glazbene scene Buba Corelli (35) već godinama nezaustavljivo dominira hitovima. Karijeru je započeo u Sarajevu, a danas, desetak godina kasnije, njegova publika obuhvaća cijeli svijet – od Balkana do najvećih europskih metropola. No, koliko god njegova karijera bila fascinantna, njegov privatni život još je intrigantniji. Iako rijetko kada priča o privatnom životu, ljubavni život Bube Corellija često je tema medija – i to s razlogom.

Već godinama je poznato da je Buba u vezi s Jasminom Đuderijom, djevojkom iz srednjoškolskih dana. Njihova dugogodišnja ljubav činila se stabilnom, gotovo idealnom – sve dok se nisu pojavile vijesti koje su šokirale javnost. Naime, paralelno s Jasminom, Buba je započeo vezu s manekenkom i influencericom Petrom Cupan.

Petra, koju je publika upoznala kroz spot za njegov hit ''Balenciaga,“ nije bila tajna u njegovom životu. Ono što je šokiralo javnost bio je podatak da su obje djevojke znale jedna za drugu, a glazbenik je o svemu otvoreno progovorio: ''Ja nemam ljubavnicu, nemam ženu. Imam dvije djevojke''.

Šokantna situacija dobila je dodatni zaokret kad su i Jasmina i Petra na društvenim mrežama počele pokazivati dijamantne prstene. Na komentare obožavatelja o ''prekrasnom zaručničkom prstenu,“ obje bi lajkale komentare, što je potaknulo glasine da je Buba Corelli kleknuo pred obje.

Njihove objave na društvenim mrežama samo su dodatno začinile priču. I Petra i Jasmina redovito dijele zajedničke fotografije s Bubom, uz opise poput: ''Volim te najviše na svijetu.“ U jednom periodu društvene mreže gorjele su od špekulacija o njihovoj netrpeljivosti, potaknutih činjenicom da su obje lajkale negativne komentare jedna o drugoj. Ipak, nijedna od njih nikada nije javno komentirala navodni sukob, ostavljajući javnost u misteriju.

Na Dan zaljubljenih prošle godine, glazbenik je dodatno podigao prašinu objavivši fotografije s tri različite djevojke na istom mjestu, što je potvrdilo glasine o njegovim nekonvencionalnim ljubavnim odnosima. No, tu ne prestaju ljubavne zavrzlame sarajevskog repera. Nedavno je društvenim mrežama odjeknula njegova izjava da se zaljubio u Hanu Bajrić, kćer folk pjevača Asima Bajrića.

