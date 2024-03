Američka glumica Olivia Munn (43) otkrila je da joj je prošle godine dijagnosticiran rak dojke, a u proteklih deset mjeseci imala je četiri operacije.

Na svom Instagramu objavila je nekoliko fotografija i snimki iz bolnice, a uz njih i svoju priču o teškoj dijagnozi.

"Dijagnosticiran mi je rak dojke. Nadam se da će ovo dijeljenje pomoći drugima da pronađu utjehu, inspiraciju i podršku na vlastitom putu", najavila je u opisu objave.

Munnovo zdravstveno stanje dolazi tri dana nakon što je prisustvovala dodjeli Oscara sa svojim suprugom, komičarem Johnom Mulaneyem, s kojim ima dvogodišnjeg sina Malcolma.

Glumica je otkrila kako je za rak saznala nakon što je testirala 90 različitih gena za rak i otišla na mamografiju.

Iako su ti testovi bili negativni, Munn je rekla da je njezin liječnik razradio "ocjenu rizika od raka dojke", što je kasnije dovelo do daljnjih testova, uključujući i biopsiju, koja je pokazala da ima rak Luminal B u obje dojke.

Kako tvrdi, Luminal B je agresivan rak koji se brzo kreće.

Operacija trajala 10 sati

Spomenula je i kako je imala operaciju koja je trajala čak deset sati.

"Trideset dana nakon te biopsije imala sam dvostruku mastektomiju. Od toga da sam se jednog dana osjećala potpuno dobro, sljedećeg sam se dana probudila u bolničkom krevetu nakon 10-satne operacije. Imam sreće. Otkrili smo ga na vrijeme, dok sam još imala mogućnosti. Također je rekla da sam od dijagnoze "plakala samo dva puta", otkrila je.

Na kraju objave, pohvalila je Johna, liječnike, medicinske sestre i bolničko osoblje.

“Jako sam zahvalna Johnu za noći koje je proveo istražujući što svaka operacija i lijekovi znače te koje nuspojave i oporavak mogu očekivati. Zato što je bio tamo kada sam se probudila nakon operacije, stavljajući uokvirene fotografije našeg malog dječaka Malcolma tako da to bude prva stvar koju sam vidjela kada sam otvorila oči. Hvala prijateljima koji su imali rak dojke i prijateljima koji su me povezali s prijateljima koji su imali rak dojke jer su me vodili kroz neke od mojih najneizvjesnijih i najtežih trenutaka", zaključila je na kraju.

Mulaney je komentirao objavu, zahvalivši Munnu što se "toliko bori da bude ovdje za njih".

“Malc i ja te obožavamo”, dodao je.

