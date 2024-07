Ovogodišnje Olimpijske igre u Parizu pune su iznenađenja za gledatelje. Slavne pjevačice Celine Dion i Lady Gaga oduševile su izvedbom, ali to nažalost nije bilo dovoljno da prisutni ne primijete nezgodu jednog od plesača.

Društvenom mrežom X (bivši Twitter) kruži fotka zbog koje umiru od smijeha ljudi diljem svijeta. Kako je vidljivo na fotki, plesačev se kostim pomaknuo lagano u stranu, a to je bilo dovoljno da provire njegovi testisi.

"A među rekordima oborenima na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Parizu 2024. su i prvi testisi ikad prikazani na OI", stoji u opisu objave na X-u.

Naravno, ovo je bio idealan povod za šalu mnogih koji su ispod komentirali nezgodu plesača.

"Za ovako nešto treba imati muda", "Hahaha, ovo je takav klasik", "Nisam muškarac, ali… Zar ga to ne boli? Ne osjeća li on to?", piše u objavi.

