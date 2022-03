Među zaplijenjenim jahtama ruskih oligarha o kojima se priča ovih dana se ispituje i status jahte Irine Viner-Usmanove, supruge najbogatijeg ruskog oligarha Ališera Usmanova.

Njezina jahta koja je snimljena prije 12 dana u Hamburgu je bila usidrena na splitskom području, u marini hotela Le Meridien Lav te se za nju sada spekulira ulazi li i ona pod sankcije, piše Slobodna Dalmacija.

Poznata Ruskinja

Irina Viner-Usmanova je poznata kao uspješna i odlikovana sportska trenerica čije su pulenice donijele Rusiji 17 olimpijskih zlata i srebra,kao i još puno drugih medalja na ostalim natjecanjima.

No, osim što je poznata i kao supruga po nekima najbogatijeg ruskog oligarha i kao Putinova prijateljica, poznata je i po svojim okrutnim trenerskim metodama koje su izašle na vidjelo prije devet godina kada je Marta Prus snimila dokumentarni film "Preko svih granica".

Dokumentarac otkrio njezino pravo lice

U dokumentarcu je poljska redateljica pratila pripreme za olimpijski nastup gimnastičarke Margarite Mamun.

Ono što je najviše šokiralo gledatelje i javnost je trenerski i ljudski pristup Irine Viner-Usmanove.

"Ti nisi ljudsko biće, ti si atletičarka! Ne tresi se, nećeš umrijeti!", vikala je Irina na djevojku koja se nalazila na rubu sloma.

Kada je pomoća trenerica htjela zagrliti mladu gimnastičarku, Irina joj je ljutito dobacila: "Ne liži ju, to ju opušta! Moraš ih dresirati kao pse!"

Dokumentarac je zabilježio i druge njezine gljusne trenerske komentare: "Zašto se treseš? Glupa kravetino, prestani se tresti! Gadiš mi se! Glupačo, je... ti mater!"

Psihička i fizička zlostavljačica

Irina Viner-Usmanova znala je manipulirati i psihički zlostavljati mlade djevojke, što je i pokazala scena iz dokumentarca u kojoj mladoj gimnastičarki s ozljedom noge kojoj otac umire od raka poručuje da zamisli kako će joj Bog spasiti oca ako dobro odradi vježbu. "Tata ti umire! Iskoristi to!", govorila je drsko Irina djevojci.

Marta Prus je jednom prilika rekla za Večernji list: "Riječ je o osobi koja već na prvi pogled izgleda kao zanimljiv filmski lik. Međutim, ništa me nije moglo pripremiti na to što sam čula i vidjela na treninzima. To je posebna vrsta ekstremne okrutnosti koja se veže uz jednako ekstremne uspjehe."

Zatim je dodala: "Naravno, radi se i o svojevrsnoj javnoj tajni profesije u koju se malo tko usudi dirati. Sama Irina Viner-Usmanova dugo je i uporno blokirala premijeru filma, dok ga na koncu nismo premontirali u jednu benigniju verziju. Ovo što ste vidjeli je film za međunarodnu publiku, a u Rusiji su tonovi izmijenjeni, jer domaća publika ne smije čuti kako se tretira njihove sportske zvijezde. Nažalost, takvo stanje s vremenom postaje sve gore."

Karijera zlostavljačice

Mediji navode da je Irina Viner-Usmanova rođena u Uzbekistanu 1948. godine. Iako se htjela baviti baletom, to nije uspjela pa se u 11. godini odlučila za gimnastiku. Bila je trostruka prvakinja Uzbekistana, a kasnije je radila kao trenerica reprezentacije u ritmičkoj gimnastici iz koje je stasala uspješna gimnastičarka Venera Zaripova. Od 1990. godine je trenirala britansku reprezentaciju.

Irina se preselila u Moskvu nakon Olimpijade u Barceloni 1992. te je tada počela raditi za Moskovsko gradsko sportsko društvo. Postala je glavna trenerica Olimpijskog trening centra, a kasnije i glavna trenerica ruske reprezentacije 2001. i predsjednica Ruskog saveza ritmičke gimnastike 2008. godine. Nakon toga su uslijedile medalje koje su postigle njezine "štićenice", pet od posljednjih šest olimpijskih natjecanja: Julia Barsukova (2000.), Alina Kabaeva (2004.), Evgenija Kanaeva (2008. i 2012.) i Margarita Mamun (2016.)

Pomogao joj je muž

Njezin muž Ališer Usmanov, koji godinama slovi za najbogatijeg čovjeka Rusije sa svojih 18,720 milijardi dolara, prema "Forbesu" je 28. najbogatiji čovjek svijeta.

Usmanov je vlasnik ruskog metalurškog "Metaloinvesta", ali je i vlasnik utjecajnih novina "Komersant" kao i najveće ruske internetske tvrtke "Mail.ru Group" i u njegovom vlasništvu je i 29,9 posto londonskog Arsenala.

Usmanov je također i posebno blizak s Putinom te se pisalo da ga je baš on upoznao s navodnom ljubavnicom, ruskom ritmičkom gimnastičarkom Alinom Kabajevom.

Irina je s Usmanovom u mladosti spojio sport, on se tada bavio mačevanjem.

Ona iz prvog braka ima sina Antona, kojega je Usmanov posvojio, a koji je sada investitor nekretnina.

Suprug je financirao njezinu gimnastičku palaču "Irina Viner-Usmanova" u Moskvi, koja je otvorena 2019., a koja se osim za ritmičku gimnastiku, koristi i za glazbene koncerte i festivale.

Bračni par ima villu i sportski kamp u Orebiću na poluotoku Pelješcu, gdje Irina boravi puno češće od supruga.