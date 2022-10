U utorak 24. listopada oko 13 sati u mjestu Dubrovčak Lijevi u rijeci Savi pronađeno je tijelo zasad nepoznate žene na kojem nisu uočene povrede ili tragovi koji bi upućivali na činjenicu da je smrt nastupila kao posljedica nasilja. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku - piše na stranici PU zagrebačke.

Odmah se pojavila sumnja da bi mogla biti riječ o nestaloj Marijani Seifert, pobjednice Big Brothera, koja je misteriozno nestala prije šest mjeseci.

Njen otac Ivo Kovačević ni danas nije imao više informacija. U kontaktu je s policijom na zagrebačkim Krugama koja vodi slučaj i sa stanicom u Heinzelovoj.

"Nikakvih novih saznanja nemamo. Sutra su nam obećali da će javiti je li to Marijana. Kad utvrde identitet. S obzirom na to da nisu tražili uzorak krvi, moja je pretpostavka da to ipak nije. Rekli bi nam valjda i po odjeći... Iskreno, to supruzi i meni ne donosi olakšanje", izjavio je Marijanin otac za srpske medije.

Srpski su mediji kontaktirali i Marijanina supruga Karla Seiferta koji nije bio raspoložen za izjave.

"Bez komentara sam za sve medije, kratko je poručio.

Marijanin otac idući tjedan planira protestirati ispred policijske stanice na Krugama jer nije zadovoljan istragom.

"Ne kažem da policija ne radi svoj posao, ali pojavile su se mnoge kontradiktornosti. Kako oni znaju da je u Savi? Zašto je ne traže negdje drugdje?", pita se Ivo Kovačević.