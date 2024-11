Oglasila se Miss Universe Hrvatske nakon pobjede Dankinje

U Mexico Cityju je 16. studenog 2024. održano veliko finale prestižnog natjecanja Miss Universe 2024., koje je okupilo predstavnice iz cijeloga svijeta. Hrvatsku je ove godine dostojanstveno predstavljala Zrinka Ćorić (23), Miss Universe Hrvatske, koja je svojim šarmom, elegancijom i autentičnošću oduševila publiku i suce.

Nakon što su se emocije slegle, Zrinka je odlučila podijeliti svoje dojmove o ovom posebnom trenutku kroz dirljivu objavu na društvenim mrežama.

"Sad kad su se emocije slegle i dojmovi potpuno utisnuli, osjećam potrebu osvrnuti se na ovo nevjerojatno putovanje i podijeliti s vama što mi znači taj poseban dan – finale Miss Universe. Stajati na toj veličanstvenoj pozornici okružena nevjerojatnim ženama iz cijeloga svijeta, osjetiti ponos i čast predstavljati svoju Hrvatsku, bio je trenutak koji se riječima ne može opisati. Svi ti mjeseci priprema, odricanja, izazova i rasta kulminirali su u jednoj večeri ispunjenoj emocijama i neizmjernom zahvalnošću.

Završna večer nije bila samo vrhunac mog Miss Universe putovanja – bila je to spoznaja da sam dio nečeg mnogo većeg. Ona simbolizira sve što sam naučila na ovom nevjerojatnom putu. Svaka prepreka, svaki izazov, svaki trenutak nesigurnosti…. Vodili su me do ove točke.

Ovo iskustvo donijelo mi je nešto neprocjenjivo. Prijateljstva koja će trajati cijeli život. Biti okružena inspirativnim ženama koje dijele slične snove i vrijednosti jedno je od najvećih darova ovog putovanja. Ta prijateljstva nadilaze granice i zauvijek će me podsjećati na ljepotu povezanosti, jedinstva i zajedničkih snova", napisala je Zrinka u objavi i dodala:

'Ponosna sam što sam ostala autentična'

"Kad se osvrnem, ponosna sam što sam dala sve od sebe. Ponosna sam što sam ostala autentična i što sam mogla svaki korak ovog nevjerojatnog putovanja podijeliti s vama. Hvala mojoj obitelji, mojem dečku, prijateljima i svima koji su me podržavali, vjerovali u mene i pratili moje putovanje s toliko ljubavi i ponosa. Hvala organizaciji što me odabrala.

Finale je možda završilo, ali priča ovdje ne staje jer sve što sam naučila na ovom putovanju nosim sa sobom u svaki novi korak koji napravim. Ovo iskustvo oblikovalo me, osnažilo i otvorilo vrata novim prilikama, novim izazovima i novim snovima."

Ispod Zrinkine objave nižu se komentari njezinih obožavatelja koji su joj pisali sve najljepše. Neki do komentara su sljedeći: "Bila si sjajna. Svaka čast", "Odlično si predstavila sebe i Hrvatsku", "Bravo Zrinka."

Podsjetimo, na ovogodišnjem natjecanju, titulu Miss Universe 2024. ponijela je Victoria Kjær Theilvig iz Danske, što je prvi put da je danska predstavnica osvojila ovu prestižnu titulu.

Foto: Profimedia

