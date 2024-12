Oglasila se Brena nakon loma noge u Zagrebu: Evo što je poručila fanovima

Lepa Brena (64), jedna od najvećih regionalnih zvijezda, oglasila se na društvenim mrežama nakon što je na koncertu u zagrebačkoj Areni u ponedjeljak slomila gležanj.

Ovaj koncert bio je treći od pet planiranih nastupa u Zagrebu, no zbog ozljede pjevačica je bila prisiljena odgoditi preostala dva koncerta, koji će se održati u ožujku sljedeće godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hvala vam za svu podršku i ljubav. Hvala za sve poruke i poklone koje dobivam svakodnevno. Ja se osjećam sjajno. Odmaram se, oporavljam se, svi u kući me maze i paze", poručila je Brena svojim obožavateljima. Uz to, otkrila je da sa svojim timom priprema "nešto još bolje".

"Tako da... pripremite se. Show must go on. Voli vas vaša Brena", dodala je pjevačica u svojoj Instagram objavi koja sadrži niz fotografija na kojima se može vidjeti kako se pjevačica priprema za izlazak na pozornicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dan ranije objavljeno je da će Brena nastupiti na dočeku Nove godine u beogradskom Sava centru, što je razveselilo njezine obožavatelje.

Novi datumi koncerata u Areni

Podsjetimo, organizatori su ubrzo nakon nesretnog događaja najavili nove datume za odgođene koncerte. Nastupi planirani za 10. i 16. prosinca ove godine održat će se 21. i 22. ožujka 2025. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Brena, Pipsi ili Škoro. Na čiji koncert bi otišla?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa