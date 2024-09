Od zvijezde do legende: Ovako se Doris Dragović mijenjala od 80-ih do danas

Hrvatska pjevačica Doris Dragović (63) svoju glazbenu karijeru započela je u ranim osamdesetima, kada je postala članica grupe More, a 1986. započela je solističku karijeru. Na samom početku karijere nazirala se njezina zlatna budućnost i uspjeh te je jedan od njezinih, iz tog vremena, poznatijih singlova Hajde da se mazimo uvršten je na CD "Zlatne osamdesete". Od samih početaka u osamdesetima, kada je osvojila publiku svojim nevjerojatnim glasom i karizmom, do danas, Doris je ostala sinonim za kvalitetu, eleganciju i besprijekoran stil. Ova galerija donosi vam presjek njezine karijere i stila – od mladenačkih dana, preko solo uspjeha i nezaboravnih nastupa na Eurosongu, pa sve do zrelijih godina u kojima Doris zrači jednako snažno kao i na početku.