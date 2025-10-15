Od Vuka samotnjaka do horora: Slavko Štimac i dalje glumi u 65. godini života

Slavko Štimac (65), jedan od najprepoznatljivijih glumaca s prostora bivše Jugoslavijedanas slavi rođendan. Njegova karijera traje više od pet desetljeća, a i dalje je cijenjen zbog svoje skromnosti, dosljednosti i nevjerojatnog glumačkog raspona.

Foto: Damir Spehar/pixsell

Glumački put započeo je sa samo 12 godina

Rođen 15. listopada 1960. godine u Konjskom Brdu pokraj Perušića u Hrvatskoj, Slavko Štimac je glumačku karijeru započeo kao dječak. Prvu ulogu dobio je zahvaljujući supruzi redatelja obiteljskog filma Vuk samotnjak (1972.), koja ga je otkrila u školi.

S nepunih 13 godina postigao je zvjezdani status ulogom u seriji Salaš u malom ritu, što je, kako je kasnije priznao, za njega kao dijete bilo izuzetno stresno. „Nikad nisam bio potpuno opušten. Nije više bilo privatnosti, svi su me prepoznavali“, rekao je Štimac u intervjuu za Tportal.

Ubrzo su uslijedili i kultni naslovi poput Vlak u snijegu (1976.), Ko to tamo peva (1980.), Sjećaš li se, Dolly Bell? (1981.), Varljivo leto '68. (1984.) i Podzemlje (1995.). U New York je otišao 1996. godine, za suprugom, te je tamo snimio dva filma, od kojih je u jednom glumio i s Adrienom Brodyjem.

Nagrade, priznanja i povučen život

Tijekom dugogodišnje karijere, Štimac je ostao vjeran glumi, ali i diskretan kada je riječ o privatnom životu. Rijetko daje intervjue i gotovo nikada ne govori o svojim osobnim odnosima.

Unatoč tome, osvojio je brojne nagrade, među kojima se ističu: Nagrada "Fabijan Šovagović" (2024.) za doprinos hrvatskoj kinematografiji, "Aleksandar Lifka" za doprinos europskom filmu, "Počasni Ernest" filmskog festivala u Somboru.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

I dalje glumi, ali bez pompe

Iako izbjegava javne nastupe, publika ga i danas ima priliku gledati. Glumi u sedmoj sezoni serije Ubice mog oca, te seriji Crna svadba, prvoj regionalnoj horor seriji, koja će 24.10. biti dostupna na Voyo platformi.

Štimac je ranije izjavio da za glumce ne postoji mirovina jer stariji glumci jednostavno igraju starije likove.

POGLEDAJTE VIDEO:MAKSAN GORDAN_KOŽULJ