Putena ljepotica Salma Hayek jedna je od onih koje u 55. godini izgledaju fantastično. "Još nisam napravila nikakav botoks, filere ili piling. Ponekad mislim da bih trebala napraviti nešto, ali ne znam što. Nosim šminku, ali ne kad vodim dijete u školu", rekla je glumica za Harper’s Bazaar. Otkrila je i da je fan ružine vodice, a koristi i hidratantne kreme, dok one za sunčanje izbjegava, osim ako izlazi na sunce. Za The New York Times otkrila je da ujutro preskače umivanje. "Nikad ne čistim kožu ujutro. Baka me naučila da noću koža nadoknađuje sve ono što je izgubila tijekom dana. Ako je operem prije spavanja, zašto bih bila prljava kad se probudim", objasnila je svoju mladolikost.