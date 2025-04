Bivša djevojka Fredieyja Mercuryja prodaje njegove stvari: Obitelj je 'duboko pogođena'

Sestra britanskog pjevača Freddieja Mercuryja iz glazbene grupe Queen, Kashmira Bulsara (73), izrazila je nezadovoljstvo zbog nedavne aukcije na kojoj su prodavani osobni predmeti njezinog pokojnog brata.

Aukciju je organizirala Mary Austin (74), dugogodišnja prijateljica i bivša partnerica slavnog pjevača, što je izazvalo neslaganje unutar obitelji.

Prema pisanju britanskog The Sun-a, Kashmira je bila duboko pogođena kad je doznala da će brojni predmeti s velikom sentimentalnom vrijednošću biti ponuđeni javnosti.

Foto: Profimedia Freddie Mercury

Zajedno sa sinom Jamalom Zookom i osobnim asistentom, potajno je sudjelovala na aukciji u Sotheby’su, gdje su ukupno potrošili oko tri milijuna funti kako bi otkupili dio memorabilija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iako su za svaki predmet platili više od procijenjene vrijednosti, bili su zadovoljni rezultatima, jer im je bilo važno da te uspomene ostanu u obitelji", naveo je izvor blizak Bulsarinoj obitelji. Među predmetima koje su kupili nalaze se Freddiejev jukebox, prsluk s motivima mačaka koji je nosio u spotu za pjesmu These Are The Days Of Our Lives, te radne verzije stihova za pjesmu Killer Queen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mary Austin i Freddie Mercury upoznali su se 1970. godine, a uskoro su započeli zajednički život. Iako je Mercury 1976. priznao da je homoseksualac i njihova je veza tada završila, ostali su bliski sve do njegove smrti 1991. godine. Mercury ju je u više navrata nazivao svojom “ženom” i njoj je povjerio upravljanje velikim dijelom svoje imovine.

Foto: Profimedia Freddie Mercury i Mary Austin

Obitelj je, prema tvrdnjama izvora, razumjela značaj koji Freddie ima za milijune obožavatelja diljem svijeta, ali su istovremeno smatrali da bi određeni predmeti trebali ostati u privatnom vlasništvu, kao uspomena na njegov privatni život i obiteljske vrijednosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Perković pokušavao objasniti potencijalno koban kiks Dinama: 'Ne mogu previše toga zamjeriti igračima...'

Tekst se nastavlja ispod oglasa