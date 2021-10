Gotovo 12 godina nakon što se glumica Brittany Murphy srušila kod kuće 2009. godine, misteriji i dalje okružuju njezinu šokantnu smrt, piše People.

Sada novi dokumentarni film "Što se dogodilo, Brittany Murphy?", koji se emitira na HBO Maxu 14. listopada, otkriva sve više jezivih detalja o posljednjim danima glumice i njezinoj vezi sa suprugom, Simonom Monjackom (40), koji je čudno umro samo pet mjeseci nakon nje od sličnih uzroka.

Monjackova prošlost dodatno se istražuje u dokumentarnom filmu, produciranom od strane Blumhouse Television, koji uključuju intervjue s Monjackovom majkom, Lindom i bratom Jamesom, kao i njegovom bivšom zaručnicom Elizabeth Ragsdale, koja kaže da joj je lagao o tome tko je bio.

'Svi su je voljeli'

"Kad sam došla u svoj mali studio u New Yorku, nazvala sam ga i on mi se javio. Rekao sam: 'Simon, stigla sam do …' i prije nego što sam uspjela izbaciti tu rečenicu, spustio mi je slušalicu. Ostavio me trudnom i napuštenom ", kaže Ragsdale u dokumentarcu.

"Bio je uznemireni pojedinac koji je navikao varati ljude, a Brittany mu je bila jedna od posljednjih žrtava", kaže redateljica Cynthia Hill. "Postojao je obrazac ponašanja koji je postao vrlo očit što smo više istraživali."

"Njezina je smrt bila tako bizarna i ima toliko zaokreta", kaže izvršni producent Buddy Day. Ističu kako je Murphy bila jako ljubazna prema svima.

Šminkerica Trista Jordan, koja se pojavljuje u dokumentarcu i radila je s glumicom na posljednjem filmu "Something Wicked" iz 2009., kaže da je njena pojava u posljednjim mjesecima bila alarmantna.

"Oči su joj bile toliko utonule i djelovala je tako tužno", kaže Jordan. "Nije bila sama. Bila je u tolikoj boli. Imala je Bambijeve noge i nije mogla ustati", rekla je Jordan.

"Bila je tako velikodušna, brižna i uvijek je mislila na sve ostale. Svi su je voljeli", kaže Buddy Day.