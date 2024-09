Nova Hawthorne u vezi je s 34 godine starijim muškarcem: 'Strah me da će umrijeti'

Nova Hawthorne (29) je u vezi s Jamesom, koji je 34 godine stariji od nje. Upoznali su se na stranici za upoznavanje "sugar daddyja". James je isprva financirao luksuzna putovanja i skupe večere, a ubrzo su se rasplamsale iskrice i ušli su u ljubavnu vezu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nova je trenutačno zabrinuta zbog Jamesove dobi i strahuje da bi mogla ostati bez njega.

"Imam te neke strahove koji se tiču Jamesove dobi. Ipak, nastojim se ne brinuti oko toga i preusmjeravam svu svoju energiju na uživanje u svakom danu koji možemo provesti zajedno. U svim vezama nikada ne znaš kad bi mogao biti tvoj posljednji susret s nekim. Znam da je James izgradio životno iskustvo i on to dijeli sa mnom svaki dan. Sigurna sam da ću, kada naša veza dođe do svoga kraja, zajedničkim prekidom ili zbog nekog drugog razloga, biti otvorena za traženje novih partnera. Ne znam što mi budućnost nosi, ali znam da James ne bi želio da budem sama. Oduvijek samo želi da budem sretna i voljena", ispričala je Nova za Metro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Godine su samo broj

Par je započeo svoju vezu 2019. u Melbourneu. Iako su dugo skrivali svoju vezu, i dalje se suočavaju s kritikama zbog razlike u godinama. Međutim, ona tvrdi da je njihov odnos građen na međusobnom poštovanju, što je vrlo bitno za dobru vezu.

Nova je ranije radila kao striptizeta te je živjela u iznajmljenom stanu. Nakon što je izbačena zbog previše buke, tražila je pomoć od Jamesa, kojeg je tada poznavala kao svog "sugar daddyja". On joj je ponudio da se preseli kod njega dok ne završi studij, što je ona prihvatila.

"Nisam planirala živjeti u Melbourneu. Moj prvotni plan bio je završiti studij socijalnog rada u svom malom rodnom gradu u Victoriji. Ali kad me nisu platili za moj rad u lokalnoj zajednici, nisam imala novca ni mogućnosti, pa sam se okrenula seksu kao načinu zarade. Ono što je započelo kao hobi, poziranje gola za fotografije i moja ljubav prema plesu na šipci, dovelo me do striptiza u Queenslandu tijekom pauze od fakulteta. Zatim sam dobila redovite smjene u jednom bordelu u Victoriji, a povremeno sam odlazila i u njihove prostore u Sydneyju", rekla je za Metro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brzo su prohodali

James ju je, tvrdi, odmah osvojio.

"Jedne večeri u srpnju 2019. dogovorili smo se da ćemo se naći uživo, bilo je super. Skuhao mi je večeru u svome domu i da, seks je bio nevjerojatan. Sljedećeg dana ispričala sam mu situaciju sa stanom, a atmosfera među nama bila je opuštena i nježna. Uživala sam u našem zajedničkom vremenu, ali nisam mislila da će to postati ‘nešto više‘, mislila sam da će biti kao i s ostalim klijentima. No, nekoliko tjedana kasnije, poslao mi je posteljinu na dar, a stvarno sam je trebala, i bila sam stvarno dirnuta time koliko je pažljiv", ispričala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što su se prvi put sreli uživo, njihova veza je napredovala, a James je pomogao Novoj kad je bila izbačena iz stana. Ona se preselila kod njega i dalje nastavila raditi kao striptizeta, što nije oduševljavalo Jamesa. On bi je redovito pokupio nakon posla i brinuo se za nju. S vremenom su se uspjeli prilagoditi jedno drugom i shvatili su da su sretni zajedno, bez obzira na razliku u godinama.

"Kreirala sam svoju "online personu", Novu Hawthorne, i počela sam istraživati što sve mogu ponuditi svojim klijentima. Ubrzo sam shvatila da sam prilično dobra u tome - vedra sam, volim pričati i suosjećajna sam pa slušam muškarce koji imaju problema sa svojim ženama. Također se dobro osjećam u svome tijelu i nemam ništa protiv perverzija (pod uvjetom da su sigurne i da se sve odrađuje s poštovanjem prema meni i drugima)", dodaje.

Tijekom pandemije, Nova je započela posao sa skidanjem pred kamerama, što joj je donijelo znatan prihod. James joj je kupio stan koji je mogla koristiti kao studio za snimanje. Danas, Nova vodi vlastitu tvrtku i zarađuje 400 tisuća australskih dolara godišnje, što je više od trenutnog prihoda Jamesa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Striptizeta iz Zagreba: "Dobivam nemoralne ponude, svakodnevno, ali najjezivija mi je bila ona za brak"