NIVES POKAZALA OBLINE U ČIPKASTOM DONJEM RUBLJU: Fanovima stala pamet: ‘Ovu sliku ću si tetovirati’

Poznata pjevačica i spisateljica pozirala je na terasi u čipkastom grudnjaku i gaćicama

Nives Celzijus s fanovima je podijelila još jednu u nizu atraktivnih fotografija na kojoj je pokazala svoje ženske atribute. Svestrana Zagrepčanka pozirala je na terasi u čipkastom grudnjaku i gaćicama, držeći metlu u ruci. “To mete, to čisti, to radi na tenu, to vježba listove, to razmišlja kako će se zvati njena najnovija pjesma…”, napisala je u opisu.

Fotka je brzo počela skupljati lajkove, a fanovi su je zasuli komplimentima.

“Tetovirat ću si ovu sliku”, napisao je jedan fan. “Savršeno tijelo”, “Top si”, “Božanstvena žena”, “Ljepotica”, “Prekrasna”, još su neki od komentara.

