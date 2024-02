Glumica i pjevačica Nives Celzijus (42) jedva je dočekala slobodan vikend, no na kraju požalila. Pratiteljima na društvenoj mreži u subotu je objasnila i otkrila što je pošlo po zlu te ih je zamolila za podršku. Nives gledamo u RTL-ovoj seriji "San snova" koju možete pratiti na RTL-u od ponedjeljka do petka u 20:15 ili na platformi Voyo!

'Da vam se malo izjadam'

Glumica je objavila kratki video na Instagram Storyju u kojem je pripremala ručak i otkrila što ju muči.

"Da vam se malo izjadam", napisala je.

"Jedva sam dočekala neradni vikend jer sam zaboravila kako to izgleda. Uglavnom, to je ogroman za**b i želim se pod hitno vratiti na posao i nemati slobodne dane jer u ove slobodne dane više radim nego kad radim", započela je Nives.

"Pritom ne mislim na obroke, to radim svakodnevno i to po dva obroka minimum, budući da imam dijete vegeterijanca koje zahtjeva poseban obrok. Nego ovo čišćenje koje me dočekalo i mačak koji je trenutno u fazi zapišavanja, obilježava teren. Ne možemo ga kastrirati jer je bolovao od fipa i tek je prošao terapiju, a potrebno je neko vrijeme da bi uopće mogao spavati. Uglavnom, sve mi smrdi po kući, stalno hodam s deterdžentima i ribalicama i ribam i poludjet ću. Jedva čekam na posao", zaključila je pjevačica.

Zamolila za utjehu

Zatim je poručila fanovima da ju utješe.

"Budite slobodni uputiti mi koju riječ utjehe", napisala je.

