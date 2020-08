NIVES CELZIJUS OTVORILA DUŠU, NAKON OVE PRIČE JOJ SE SVI DIVE: ‘Dečko me ostavio preko konobara…’

View this post on Instagram

Najsmješnije mi je kad netko od novinara napiše "ljuta Nives". Možda sam svojevremeno pjevala da sam Bijesna ,ali fakat sam rijetko ljuta. Posljednji put sam se ljutila u lipnju i vjerojatno neću prije 7. rujna. Ja sam toliko neljuta osoba da kad mi frend kasni sat vremena na dejt u restoranu, ja ga dočekam sa smiješkom i platim mu ručak . Jednom me dečko ostavio preko konobara. Ako ste mislili da je "post it prekid" ponižavajući, razmislite 2x. Nisam bila ljuta. Čestitala sam mu rođendan 2 mjeseca poslije. Sve sa smiješkom, naravno. Kad mi sisterka bez pitanja uzme ono što sam taman naumila odjenuti, otkinula bih joj glavu točno 2 sekunde, ali je ona već negdje daleko i opušteno šetkara u mojoj dobitnoj kombinaciji i opet nisam ljuta. Jednom sam zaboravljena na nekoliko sati, trudna, s malim djetetom, bez novaca i vode, na plaži u Nici . Nisam bila ljuta. Jednom su moji ukućani zaboravili na vrijeme doći po mene u bolnicu nakon operacije. Odglumila sam medicinskim sestrama da me obitelj čeka na parkingu, sve sa mahanjem ljudima u nepoznatom autu, kako bi uvjerila sestru da sam zbrinuta. Nisam bila ljuta. Nakon toga su se pokušali iskupit kupivši mi Ben & Jerry's sladoled. Od banane. Ja ne volim bananu. Plakala sam desetak minuta, ali nisam bila ljuta… Tko me ikad vidio ljutu, vodim ga na sladoled. 😜 Ne, od banane. #samoveselo #neljutazena @love.lechic.shop