NIVES CELZIJUS OTKRILA DA JE U VEZI VEĆ GODINU DANA: ‘Zato vjerojatno i jesmo tako dugo zajedno’

Pjevačica i glumica Nives Celzijus za IN magazin otkrila je da je u vezi godinu dana. Svoga izabranika skriva daleko od znatiželjnih očiju javnosti, a osvojio ju je tolerancijom i razumijevanjem.

“Ne znam kako bih objasnila jer onda me pitaju: ‘Pa dobro, imaš li koga, viđaš li se s kim?’ Pa da! ‘Pa koliko se viđate?’ Pa godinu dana! ‘Šta, čujete se svaki dan?’ Ne! Fakat se ne čujemo, zato vjerojatno i jesmo tako dugo zajedno, zato što su se našle dvije kompatibilne osobe, svatko ima neku svoju vrstu posla, dosta smo zauzeti po tom pitanju, i nekad se teško usklađujemo.

Meni je u svim tim odnosima uvijek falilo slobode! To da me stalno netko ne zivka, di si, šta si… Mi ćemo to sve kad se vidimo proći, nema tu neke neiskrenosti, laži, mi na kraju sve to riješimo, samo to ne mora biti na dnevnoj bazi”, ispričala je Nives.

Također, otkrila je on “bolesno zgodan”.

“Valjda baš zbog toga što smo kompatibilni, to je ovaj dio o kojem smo razgovarali, zato što ti neki koji su ranije pokušavali… Dogodi nam se taj problem da uvijek sve na kraju doživljavam kao neki napad na sebe! Kao: ‘Nisi odgovorila na poruku!’, ‘Jesi li ti to meni seenala poruku?’ E, radim! Zato mislim da je razumijevanje i tolerancija prvi razlog… A to je nekako najteže naći. Ali uz to je i bolesno zgodan!”, kazala je.