NEUGODNA SITUACIJA /

Nives Celzijus doživjela nezgodu u trgovini: Objavila i video, evo kome se obratila

×
Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Nives Celzijus je tijekom kupnje u dućanu zadesila nezgoda

29.10.2025.
11:35
Hot.hr
Tomislav Miletic/pixsell
Hrvatska pjevačica, spisateljica i glumica Nives Celzijus (43) doživjela je malu nezgodu tijekom obavljanja kupovine. Dok je tražila proizvode na policama trgovine, nije primijetila da su joj pukle traperice pa je tako s povećom rupom na trapericama, nastavila s obavljanjem uobičajenih aktivnosti. Ipak, situacija nije promakla osobi koja je bila s njom i koja je potajno snimila trenutak.

Uz video koji je objavila je napisala sljedeće:

"Što će vam prijatelji pored ovakvih neprijatelja. Jedina je dobra odluka što sam otišla u kupovinu pred kraj radnog vremena kada nema previše ljudi."

Foto: Instagram Screenshot/Nives Celzijus

Podsjetimo, Nives je nedavno podijelila s pratiteljima i svoje jutarnje izdanje. Bez šminke i s velikim osmijehom na licu, objavila je video na Instagramu, a ubrzo su počeli stizati brojni pozitivni komentari.

U nastavku donosimo neke od komentara: "Uvijek svoja", "Prirodno lijepa", "Još si ljepša ujutro bez šminke."

 

 

Nives CelzijusHlačeNezgodaInstagram
