Glumica Nina Violić uživa u ljubavnoj idili s kolegom Filipom Šovagovićem. Da je par zajedno doznalo se 2019. godine. Tada su bili u vezi tri mjeseca. Skupa su stigli na otvorenje 20. Zagreb film festivala.

Nina je za Story ispričala kakav je Filip u vezi.

"Nitko nije smješniji od Filipa, on je cijelo ljeto peglao svoje kombinacije za turneju s filmom. Prošli smo dosad više od 20 gradova zajedno, što po festivalima, što preko Kina Mediteran, pa Kino mreže. Stalno je ispitivao kako mu što stoji i je li smršavio. Svaki je dan izgovarao iste rečenice sto puta. Ponekad namjerno napravi neku nevažnu glupost pa se pravi da nema pojma, kao da je napravio strašno zlodjelo", rekla je pa nastavila:

"Jednom mi je rekao da imamo miševe u kuhinji, živjeli smo u Dubrovniku dok sam pripremala Gertrudu u Magellijevu ‘Hamletu’, stalno sam tražila te miševe pa ga jedno jutro pitala: 'Zar si pojeo svu šalšu?' A on mi je odgovorio: 'Ma to su miševi pojeli.' Tada sam skužila da mi laže da imamo miševe. On bi se noću ustajao i jeo iz padele. Najviše voli kad sam ljuta, onda uglazbi moje rečenice i pretvori ih u neku blesavu pjesmu koju pjeva minimalno pet dana'",rekla je.

Otkrila je i što cijeni kod njega

"To što uvijek ima autentičan pogled na sve što nas okružuje. To mi je jako inspirativno, odmorim se uz njega. Filip je veliki optimist i uz njega je ovaj svijet lakše izdržati. Ide mu na živce što se u neke ljude zaljubljujem, a neki su mi grozni, jer su njemu svi ljudi podjednako OK i podjednako bez veze. I tako onda nastanu i svađe da nam ne bude dosadno".

Podsjetimo, Nina iz braka s glumcem Tvrtkom Jurićem ima 15-godišnju kći Rozu, a Filip iz braka s liječnicom Ružom Grizelj ima 23-godišnju studenticu Klaru.